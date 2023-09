Locazioni, la mancanza dei titoli amministrativi non rientra tra i vizi della cosa locata di Mario Finocchiaro

In tema di locazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1578 Cc esulano dal tema dei vizi della cosa (oltre che da quello sulla validità contrattuale) tutti i casi in cui il bene concesso in godimento sia privo dei titoli amministrativi necessari o indispensabili ai fini della utilizzazione della stessa cosa, in sé considerata (ossia, secondo la propria destinazione economica), o in conformità all'uso convenuto tra le parti, dovendo tale questione integralmente risolversi sul terreno dell'...