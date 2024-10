Locazioni non abitative, così si superano le rigidità della legge

La disciplina delle locazioni non abitative, affidata alla legge 392 del 1978, è caratterizzata da forte rigidità. Non risponde più alle esigenze dell’attuale realtà economica e sociale e guarda al conduttore come fosse un contraente sempre debole. Peculiare rigidità si riscontra nell’articolo 79, che non consente di rinunciare ai diritti concessi al conduttore dalle norme imperative.

Benché la giurisprudenza abbia talora concesso spiragli di deroga, questa rigidità ha fatto sì che nella prassi si...