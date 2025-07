LogotetaRossetto al fianco di Gruppo DAC nell’acquisizione di Gruppo Alimentare Sardo

Giulio Rossetto e Chiara Toto

LogotetaRossetto ha coadiuvato, per gli aspetti legali, l’acquisizione da parte del Gruppo DAC - società leader nel food service in Italia con sede a Brescia - della proprietà del Gruppo Alimentare Sardo, realtà regionale in forte crescita e con sede a Sassari. In particolare, LogotetaRossetto ha affiancato le funzioni legali interne del Gruppo DAC con un team guidato dal partner Giulio Rossetto e dall’associate Chiara Toto. L’operazione ha visto il coinvolgimento, per le attività di due diligence, del team di transaction service di PWC e, per gli aspetti fiscali, dello Studio Sacco & Partners.

Gruppo Alimentare Sardo Spa è stato assistito nell’operazione dallo Studio Cherchi per gli aspetti fiscali e dallo Studio Ruiu per gli aspetti legali.