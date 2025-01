LP Avvocati e Adacta Tax & Legal insieme per la compliance

Teresa Campana, Martina Caron

LP Avvocati, innovativo studio legale di professionisti al servizio delle aziende nella consulenza corporate compliance, e Adacta Tax & Legal, organizzazione leader nei servizi professionali alle imprese con sede a Vicenza e a Milano e una struttura di oltre 130 professionisti, sono lieti di annunciare l’avvio di una partnership in ambito compliance e internal investigations, grazie alla sinergia di competenze diverse e complementari. L’obiettivo è unire l’expertise legale di LP Avvocati con l’esperienza aziendale e organizzativa di Adacta, per potenziare le competenze e affrontare nuove sfide di crescita.

LP Avvocati, con sede a Roma, studio con competenze multidisciplinari composto da circa 30 professionisti, si distingue per la specifica esperienza nella consulenza in programmi di compliance integrati (d. lgs. 231/2001, anticorruzione, cybersecurity, Salute e Sicurezza, Ambiente, whistleblowing), nel diritto penale (con focus su white collar crimes) e dell’ambiente, nel diritto dello sport, nel corporate M&A. Ha una practice dedicata alle Internal Investigation, in conformità con gli standard internazionali e attenta alle novità normative nazionali e internazionali. LP Avvocati affianca aziende e organi amministrativi con servizi di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale, supportandoli nella individuazione, analisi e gestione di situazioni di rischio.

Adacta Tax & Legal supporta le imprese nel perseguire obiettivi di crescita e redditività, offrendo competenze professionali, tecniche e manageriali su misura per le loro esigenze. I servizi includono consulenza fiscale e legale, corporate governance e wealth management, sostenibilità e consulenza strategica, corporate finance e performance improvement. Grazie alla profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale e alla capacità di connettere competenze, relazioni e capitali, Adacta Tax & Legal è il partner di riferimento per imprenditori e manager che mirano a rafforzare la leadership della propria azienda nel mercato.

“La collaborazione con Adacta ha preso avvio dalla conoscenza di Giuseppe Lupi, Consigliere di Amministrazione di Adacta Tax & Legal, con il quale abbiamo instaurato da subito un rapporto di reciproca stima. La condivisione dei medesimi valori e di approccio alla consulenza hanno contribuito ad accelerare il percorso che ha condotto alla partnership - queste le parole dell’Avv. Teresa Campana, senior partner della practice di compliance e componente del Cda di LP - Questa collaborazione consentirà di offrire al cliente una consulenza specialistica, completa e trasversale, nella gestione del rischio di non conformità, grazie all’integrazione con il background penalistico di LP AVVOCATI e la visione aziendalistica di Adacta Tax & Legal”.

“Oggi più che mai, le internal investigations sono uno strumento strategico per le aziende chiamate a rispondere a indagini, ispezioni o contestazioni da parte di autorità pubbliche, ispezioni di vigilanza o a segnalazioni di potenziali illeciti da parte di whistleblower. - Spiega Martina Caron, Partner, Service Leader della pratice Corporate Compliance e componente del Cda di Adacta Tax & Legal - Grazie alla partnership con LP Avvocati, offriamo un servizio specialistico per le indagini interne aziendali, integrando un approccio alla compliance che è al contempo proattivo e orientato alla crescita, perché combina la nostra visione e conoscenza aziendale con l’esperienza penalistica di LP. Questo approccio integrato, che mette a disposizione un team multidisciplinare specializzato in governance, anticorruzione e responsabilità amministrativa da reato delle imprese, ci consente di offrire ai nostri clienti supporto completo per costruire modelli di governance e compliance solidi, che nel pieno rispetto delle norme vigenti, favoriscono una cultura d’impresa orientata al valore, alla consapevolezza delle decisioni e alla sostenibilità dell’agire aziendale”.