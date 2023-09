LS Lexjus Sinacta a FARETE 2023









Quest'anno LS insieme a TECNO ESG, società benefit, presenti alla decima edizione di FARETE, evento annuale organizzato da Confindustria Emilia, con due workshop sull'importanza della sostenibilità nelle strategie di crescita delle aziende del futuro, un doppio confronto sui temi ESG.



Mercoledì 6 settembre il primo incontro " ESG: un investimento per la crescita e per l' accesso al mercato dei capitali" (h 15.15 - Pad 13 - Area 3) , con il nostro partner Gianluigi Serafini insieme a Claudio Colucci, CEO Tecno ESG Società Benefit srl, Fabio Raimondi, Responsabile Area Finanza di Banca di Bologna e Federica Multineddu, Direttore Ca.Ma. - Ass.ne Italiana Industrie della calce e delle malte.



Giovedì 7 settembre il secondo incontro (h 14 – Pad 16 – Area 3) "Esg e Greenwashing, Rischi ed opportunità per l'impresa" con i nostri partner Gianluigi Sertafini , Andrea Iurato e Eduardo Morra, Head of Sustainability Tecno ESG Società Benefit srl



Sarà possibile seguire i due momenti anche in streaming:

6 Settembre: https://t.ly/-9c3h

7 Settembre: https://t.ly/2BbtP