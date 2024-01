Macrolesioni, dopo 18 anni in dirittura di arrivo la tabella nazionale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 gennaio lo schema di Dpr contenente il regolamento recante la Tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, in pratica la tabella per la liquidazione delle cosiddette macrolesioni alla persona (o lesioni di non lieve entità).

Si tratta di un provvedimento atteso da diciotto anni e chiamato a regolare (su impulso dell’articolo138 del Codice delle Assicurazioni) le somme dovute alle vittime a...