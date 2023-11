Magistrati, ok del Governo alle nuove pagelle più severe di Giovanni Negri









A pochi giorni dal plenum del Csm con la presenza del Capo dello Stato, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ottiene due sì ai decreti che ancora mancavano per completare quelle riforme già ampiamente delineate nel corso della passata legislature. Il Consiglio dei ministri di ieri sera ha infatti approvato in via preliminare i decreti legislativi di riforma del l’ordinamento giudiziario e del collocamento fuori ruolo. Entrambi i provvedimenti hanno a monte le norme di delega approvata nel corso...