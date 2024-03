Magistratura indipendente: «Norma demagogica e punitiva: nostro dovere tutelare la giurisdizione»

Claudio Galoppi, il suo giudizio sull’ipotesi di test psico-attitudinali per i magistrati previsti dalla riforma?

Incostituzionalità per eccesso di delega, norma generica e difficilmente applicabile, discriminatoria rispetto ad altre funzioni della giurisdizione, amministrative e contabili, per le quali non sono previsti.

In sintesi?

È una norma demagogica e punitiva.

Parole insolite per i “centristi” di MI. Si è rotta l’armonia con il Governo?

C’è un equivoco di fondo. Noi abbiamo sempre sostenuto la...