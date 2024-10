Marco Agnoli nuovo partner di Bernoni Grant Thornton

Eugenio Leoni, Marco Agnoli

Bernoni Grant Thornton, member firm italiana del network di consulenza internazionale Grant Thornton Ltd, annuncia la nomina di Marco Agnoli a partner di Grant Thornton HR, dipartimento della firm guidato da Eugenio Leoni. La sua entrata rafforza ulteriormente un’area strategica della società e rientra nel piano di consolidamento dei processi di gestione e sviluppo delle risorse umane.

In qualità di Consulente del Lavoro, Agnoli ha costruito una solida carriera nell’amministrazione del personale e nell’organizzazione delle risorse umane. Nato nel 1969, ha iniziato il suo percorso professionale nello studio di consulenza del lavoro fondato dal padre, noto per l’alta qualità dei servizi offerti. Nel corso degli anni, Agnoli ha favorito l’ingresso di collaboratori altamente qualificati, contribuendo all’espansione delle operazioni e consolidando la presenza dello studio a Milano.

Dal 1991 fino al 2016, lo studio ha continuato a crescere, gestendo un numero sempre maggiore di aziende clienti e, grazie all’ampliamento dell’organico e alla costante attenzione all’eccellenza, diventando un punto di riferimento nel settore della consulenza del lavoro a Milano.

A gennaio 2017 entra a far parte di F2A, società leader in Italia nei settori HR e Amministrazione & Finanza, dove assume la direzione della Business Unit HR, guidando un team di oltre 400 collaboratori. Nel luglio 2019 fa il suo ingresso in F2A Professional STP, società del Gruppo F2A, divenendone socio nel 2021 per occuparsi del progetto LinkLabour con l’obiettivo di supportare i processi aziendali in ambito amministrativo, giuslavoristico, contabile e fiscale. Nel gennaio 2024 entra nello studio Leoni & Partners, attualmente subsidiary di Bernoni Grant Thornton.

“Sono orgoglioso di dare il benvenuto a Marco che, insieme al nostro team HR, contribuirà ulteriormente al rafforzamento delle strategie di crescita della firm” ha commentato Eugenio Leoni, partner di Grant Thornton e socio fondatore di Leoni & Partners, che aggiunge: “Sono convinto che il suo ingresso, grazie alle competenze specialistiche maturate in un percorso di oltre 30 anni nell’ambito delle HR, renderà ancora più completa ed efficiente l’offerta dei nostri servizi nella gestione delle risorse umane, in tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali e sociali che questa comporta”.