Massimo Frontoni avvocati: entrano Cristiano Olivieri e Federico Colasante

Federico Colasante e Cristiano Olivieri

MFA Massimo Frontoni Avvocati, studio legale ampiamente riconosciuto per le sue competenze nelle aree Appalti, Concessioni e Servizi Pubblici, rafforza la squadra con l’ingresso degli avvocati Cristiano Olivieri e Federico Colasante. Entrambi opereranno dalla sede di Roma.

Olivieri, che ha maturato una considerevole esperienza nel contenzioso amministrativo e civile, proviene dallo studio dell’avvocato Michele Damiani. Ha all’attivo oltre 50 giudizi innanzi al Giudice Amministrativo, davanti ai quali ha assistito Enti pubblici, Ordini professionali, Società private, Associazioni dei consumatori, oltre che persone fisiche. Collabora con la cattedra di Diritto Pubblico e Amministrativo presso la facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata e, a novembre 2023, è stato nominato cultore della materia in Diritto Amministrativo presso l’università degli Studi di Roma Tor Vergata. Partecipa come relatore a incontri e convegni in tema di appalti e contratti pubblici.

Colasante è attivo nello svolgimento dell’attività di consulenza, in particolare negli ambiti del diritto amministrativo e dell’esecuzione dei contratti d’appalto. Assiste, inoltre, società con attività di consulenza stragiudiziale nel diritto del lavoro, in materia contrattualistica e di energie rinnovabili. Nell’ambito dell’attività professionale svolta a favore di enti, ha assistito l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) relativamente all’interpretazione e ai profili applicativi per gli associati connessi al CCNL Teatri, nonché ai nuovi profili della normativa fiscale-previdenziale introdotta dal decreto Sostegni bis.

“Il settore degli appalti e dei servizi pubblici è oggi più che mai fra i più importanti e rilevanti nel nostro paese, anche in ragione dell’impatto dei progetti PNRR. Il rafforzamento del team rappresenta quindi un segnale favorevole e un ulteriore elemento positivo che premia il lavoro fin qui svolto dallo studio. È con piacere che do il benvenuto ai due nuovi colleghi e auspico che anche grazie al loro contributo lo studio possa crescere ancora e raggiungere nuovi e importanti traguardi”, commenta Massimo Frontoni, fondatore di MFA Massimo Frontoni Avvocati.