Maturità, per la lode non basta il massimo dei voti

Appena chiuse le carriere scolastiche, il Tar di Milano (sentenza n.1694/2024) ha subito dettato la linea di confine per l’accoglimento di eventuali ricorsi promossi da studenti encomiabili ma rimasti delusi per la mancata attribuzione della lode nonostante un magnifico curriculum ed esami altrettanto eccellenti. Secondo il giudice meneghino quelle richiamate sono le condizioni per il conseguimento della votazione massima (100/100), ma non possono essere considerate il lasciapassare per l’attribuzione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi