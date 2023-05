Mediazione ed arbitrato in materia di franchising, novità della normativa italiana e prassi internazionale









A.T.P. - Associazione Tutela Protezione - in collaborazione con Federfranchising, Confesercenti, Apri Europa e Sme Connect Italia, presenta il convegno dal titolo " MEDIAZIONE ED ARBITRATO IN MATERIA DI FRANCHISING. Novità della normativa italiana e prassi internazionale ".



L'evento, libero e gratuito, avrà luogo previa prenotazione e fino ad esaurimento posti presso:



Parlamento Europeo - Sala delle Bandiere - Via IV Novembre 149 – Roma



Sarà possibile partecipare in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM.



La prenotazione è obbligatoria e possibile cliccando sul tasto ADERISCI ALL'EVENTO .



A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell'inizio dei lavori. L'evento avrà una durata indicativa di due ore e mezza, per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: info@assotutelaeprotezione.it



Media Partner Il Sole 24 ORE

Consulta il programma