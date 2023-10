Medico imputato, no alla chiamata in giudizio dell’assicuratore della Rc di Gioacchino Cartabellotta e Maurizio Hazan

Link utili Polizze RC, il limite tra i danni cagionati a terzi e gli inadempimenti della propria attività professionale Daniele Cattaneo* Norme & Tributi Plus Diritto

Urso: in arrivo le polizze obbligatorie per i sanitari

La Consulta: inammissibile la questione sulla norma che non dà questa possibilità. Per i sanitari «strutturati» il danneggiato non ha azione diretta contro la compagnia









Il medico che opera come ausiliario di una struttura (vale a dire il “medico strutturato”), imputato in un procedimento penale, non può chiamare in giudizio la compagnia che lo assicura per la Rc per essere garantito in caso di condanna a risarcire il danno alle parti civili. Lo conferma la Corte costituzionale con la sentenza 182/2023, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell’articolo 83 del Codice di procedura penale proprio nella parte in cui non prevede la possibilità ...