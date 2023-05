Messa alla prova e responsabilità ex 231, le SU mettono un punto (per ora) all'applicabilità dell'istituto agli enti di Andrea Puccio e Federico Moncada*

Dopo aver ripercorso i due opposti orientamenti sviluppatisi sul tema, gli Ermellini, hanno ritenuto di sposare quello più tradizionale, negando, con un ragionamento che valorizza la natura sanzionatoria di tale rito alternativo, la possibilità, per le persone giuridiche, di accedervi

Con la pronuncia in commento, il Supremo Collegio ha posto fine al lungo dibattito in tema di applicabilità dell'istituto della messa alla prova nel contesto della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001.

In motivazione, gli Ermellini, dopo aver ripercorso i due opposti orientamenti sviluppatisi sul tema, hanno ritenuto di sposare quello più tradizionale, negando, con un ragionamento che valorizza la natura sanzionatoria di tale rito alternativo, la possibilità...