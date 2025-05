Messaggi von der Leyen e Ad Pfizer, illegittimo il diniego all'accesso alla giornalista del New York Times

Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni Ue deve essere assicurato e, nei casi in cui sia negato l'accesso, gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare il diniego. È il Tribunale Ue a stabilirlo con la sentenza Stevi e The New York Times contro Commissione depositata il 14 maggio nella causa T-36/23

Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni Ue deve essere assicurato e, nei casi in cui sia negato l'accesso, gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare il diniego. È il Tribunale Ue a stabilirlo con la sentenza Stevi e The New York Times contro Commissione depositata il 14 maggio nel]]la causa T-36/23 che va nel senso di garantire non solo l'esercizio di un diritto individuale di accesso ai documenti, ma anche di evitare comportamenti arbitrari delle istituzioni al fine di assicurare...