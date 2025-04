MFE annuncia il lancio di un’offerta pubblica di acquisto sulla tedesca Prosieben. Legance e PedersoliGattai gli studi

Tommaso Bernasconi, Beatrice Zilio, Lorenzo Vernetti, Gian Luca Coggiola

In data 26 marzo 2025, dopo l’approvazione ricevuta dal consiglio di amministrazione, MFE – MediaForEurope N.V., holding del gruppo Mediaset, ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di ProSiebenSat.1 Media, media company tedesca di cui MFE detiene già il 29,99%, ad un prezzo iniziale pari alla media ponderata per i volumi degli ultimi tre mesi del titolo ProSieben (come calcolato dall’Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria tedesca), che corrisponde al corrispettivo d’offerta minimo per legge.

Nel contesto dell’offerta, il cui corrispettivo sarà pagato per circa il 78% in denaro mentre il restante 22% mediante scambio di azioni MFE di classe A di nuova emissione, è prevista la messa a disposizione, da parte di un pool di banche finanziatrici guidato da UniCredit e composto da Intesa Sanpaolo, Mediobanca, BPER Banca, Banco BPM, BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro, CaixaBank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, di un finanziamento bancario da destinarsi in parte a finanziare una quota del corrispettivo dell’offerta.

Per quanto concerne il finanziamento dell’OPA, MFE è stata assistita da Legance, con un team coordinato dal partner Tommaso Bernasconi, e composto dalla senior counsel Beatrice Zilio e dall’associate Mattia Longo, e, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, dal counsel Riccardo Petrelli. Quanto invece ai profili di diritto olandese e tedesco, MFE è stata assistita rispettivamente dagli studi NautaDutilh e HengelerMueller.

Il pool di banche finanziatrici è stato assistito da PedersoliGattai, con un team composto dai partner Carlo Montagna, Lorenzo Vernetti e Gian Luca Coggiola e dall’associate Matteo Zoccolan. I profili fiscali del finanziamento sono invece stati curati dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi. Quanto invece ai profili di diritto olandese e tedesco, il pool di banche finanziatrici è stato assistito rispettivamente dagli studi Loyens e Gleiss Lutz