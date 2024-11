Microtest perfeziona l’acquisizione di Focused test: gli studi coinvolti

Giuseppe Besozzi, Erica Lepore, Paul Pollock

A seguito del via libera ottenuto da parte del Committee on Foreign Investment in the United States, il Gruppo Microtest, leader italiano nella realizzazione di sistemi di test e nel testing di microchip su package e su wafer di silicio, ha perfezionato l’acquisizione di Focused Test, azienda specializzata in testing di microchip in carburo di silicio (SiC) e nitruro di gallio (GaN), con sedi a Boulder (USA) e Cabuyao (Filippine). Fondata nell’agosto 2006, con l’obiettivo di applicare un approccio tecnologico mirato alla progettazione di tester di produzione per dispositivi discreti di potenza e circuiti integrati di gestione della potenza, Focused Test vanta un’esperienza sul mercato americano da più di 25 anni, conta un fatturato di 3 milioni di dollari nel 2023 e un organico di 15 risorse.

Il gruppo Microtest, con questa operazione raggiunge un fatturato aggregato di oltre 80 milioni di euro e supera le 400 persone in organico, consolidando la propria posizione di principale operatore del settore delle macchine per il test (ATE) e dei servizi di testing dei microchip in Italia e di partner privilegiato dei leader mondiali nella produzione di microchip e semiconduttori.

Microtest è stata assistita, in tutte le fasi dell’operazione da Pavia e Ansaldo con un team composto dal partner Giuseppe Besozzi (in foto a sinistra) e dalla Counsel Erica Lepore (in foto al centro). Tutti gli aspetti di diritto americano, sono stati seguiti dallo studio Crowell Moring UK LLP con un team coordinato dal partner Paul Pollock (in foto a destra) e composto da Laurel Saito, Adelicia Cliffe and Najeeb Nimrah.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Bryan Cave Leighton Paisner con un team composto dal partner Tim Hanson e Madeleine Considine.