Monrif sottoscrive una nuova manovra finanziaria con il ceto bancario. BonelliErede e PedersoliGattai gli advisor legali.

Alessandra De Cantellis, Maura Magioncalda, Giuseppe Lombardi, Federico Cocito

Monrif S.p.A. e le società controllate E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi S.r.l., Editoriale Nazionale S.r.l., Editoriale Immobiliare S.r.l., Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. hanno approvato l’aggiornamento del piano industriale per gli anni 2024-2028.

In coerenza con le assunzioni del nuovo piano, la Società ha quindi sottoscritto con le banche creditrici del Gruppo (Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca, AMCO – Asset Management Company e La Cassa di Ravenna) alcune modifiche ai contratti di finanziamento in essere tra le società del Gruppo e predetti istituti, in particolare prevedendo, tra l’altro, la proroga e rimodulazione di talune linee di credito nonché l’aggiornamento dei parametri finanziari in linea con il nuovo piano industriale.

Monrif S.p.A., società quotata dal 1986 all’Euronext Milan, detiene, in qualità di holding, partecipazioni nel settore editoriale, stampa, pubblicitario, new media, dell’ospitalità ed immobiliare.

BonelliErede ha assistito il Gruppo Monrif, con un team composto dal partner Giuseppe Lombardi, dal managing associate Federico Cocito, dal senior associate Riccardo Spina e da Martina Scicolone.

PedersoliGattai ha assistito gli Istituti bancari con un team guidato dalla partner Maura Magioncalda e composto dalla salary partner Alessandra De Cantellis e composto inoltre dal senior associate Enrico Morolli e dall’associate Daria Davoli.

Nell’ambito di tale operazione, il Gruppo Monrif si è inoltre avvalso dell’assistenza di Eidos Partners con il team di Corporate Finance.