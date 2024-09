Morri Rossetti nel lancio di Uallaby, tech company specializzata in generative AI

Carlo Impalà

L’Avv. Carlo Impalà, Partner dello studio Morri Rossetti, ha assistito Uallaby – tech company nata su iniziativa di Marco Trentin e Carlo Farini, che traccia una nuova via nell’utilizzo dell’AI generativa – nella realizzazione di una piattaforma innovativa progettata per ottimizzare i tempi e i costi associati a processi aziendali complessi in diversi ambiti verticali (come l’editoria, le risorse umane e il marketing), sfruttando l’AI generativa.

Fin dalle prime fasi di progettazione, l’assistenza legale è stata fondamentale per il successo del progetto, con l’Avv. Impalà e il suo team che hanno guidato l’azienda attraverso un complesso processo di valutazione dei rischi e delle implicazioni normative e nella predisposizione di tutta la documentazione legale necessaria per implementare il progetto.

Inoltre, l’assistenza del team è stata cruciale non solo per garantire la conformità alle normative vigenti, ma anche per sviluppare una piattaforma che anticipasse i futuri cambiamenti regolamentari, tra cui quelli introdotti dall’AI Act, che ha inciso sulle fasi finali del progetto.

“Sono lieto di aver contribuito ad un progetto che ha rappresentato, e rappresenta tutt’ora, una sfida estremamente stimolante dal punto di vista legale” – ha dichiarato l’Avv. Carlo Impalà. “La necessità di operare in un processo di sviluppo della piattaforma, in un contesto normativo anch’esso in continua evoluzione, ci ha richiesto di sviluppare un approccio dinamico e lungimirante. Condivido molto la visione dei fondatori di Uallaby che tiene conto non solo degli obiettivi tecnologici e commerciali, ma che pone al centro anche il rispetto della conformità legale e la minimizzazione dei rischi. È un approccio che rappresenta un indubbio vantaggio competitivo non solo per i fornitori, ma anche per le aziende che scelgono soluzioni capaci di combinare innovazione e responsabilità.”