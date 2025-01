MTA sigla l’accordo per l’acquisizione della maggioranza di EFI Technology

Gianmarco Di Stasio

MTA, azienda multinazionale rinomata per lo sviluppo e la produzione di un’ampia gamma di prodotti elettrici ed elettronici per il mondo automotive, ha annunciato di aver firmato l’accordo per l’acquisizione del 60% delle quote di EFI Technology, realtà italiana leader a livello globale nello sviluppo e produzione di Powertrain Control System, ossia di centraline controllo motore destinate ai veicoli a combustione e a quelli elettrici. Oltre ai dispositivi di controllo motore, core business di EFI Technology, la gamma offerta dall’azienda comprende sistemi di gestione della batteria di trazione (BMS), inverter, body computer, sistemi di controllo sospensioni attive.

Russo De Rosa Associati, con un team diretto dal socio Gianmarco Di Stasio (foto) e coordinato da Antonio Lopetuso, ha assistito EFI Technology e i suoi soci per tutti gli aspetti legali dell’operazione.

Gli azionisti di EFI Technology sono stati assistiti, in qualità di advisor finanziario esclusivo, da Credem Euromobiliare Private Banking con un team diretto da Giampiero Luongo, con il supporto di Matteo Bai.