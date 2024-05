Mutui, nessun automatismo per la nullità della clausola Euribor

Con la sentenza 12007/2024 la Cassazione, pronunciandosi su tre motivi del ricorso, aggiunge un nuovo tassello alla materia dell’opposizione all’esecuzione, quest’ultima azionata con atto di mutuo poi ceduto in blocco. Respingendo il primo motivo, la Suprema corte statuisce che l’impugnazione debba rivolgersi, sin dal primo grado, non solo all’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione in blocco conclusa dagli istituti bancari, ma all’esistenza...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi