Mutuo bancario: le Sezioni Unite fanno il punto sull’ammortamento alla francese

LA QUESTIONE

In presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento cd. “alla francese” allegato al contratto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, anche l’esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito e della eventuale maggiore onerosità di tale piano rispetto ad altri piani di ammortamento? In mancanza di detta indicazione, il contratto è affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.)? Quali sono le eventuali conseguenze di una simile nullità?