Mytheresa completa con successo l’acquisizione di YNAP da Richemont. Gli studi coinvolti.

Giulio Palazzo, Francesco Pisciotta, Amelie Gillet

Mytheresa e Richemont hanno finalizzato con successo l’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. (YNAP) da parte di Mytheresa in cambio di azioni di nuova emissione di quest’ultima pari al 33% del capitale sociale. Il perfezionamento dell’operazione si è concluso in seguito all’ottenimento di tutte le approvazioni incondizionate da parte delle autorità di regolamentazione competenti.

Latham & Watkins ha assistito Mytheresa con un team guidato dai partner Stefano Sciolla e Giovanni Sandicchi, con gli associate Giulio Palazzo, Milena Raffaldi e Lorenzo Cappelli e i trainee Federico Scio, Mattia Montaini e Beatrice Castello. Il partner Cesare Milani con gli associate Irene Terenghi e Daniele Isidoro e la trainee Elisabetta Piazza hanno seguito i profili privacy e data protection, mentre il counsel Mario Orsenigo ha fornito assistenza per i profili finance dell’operazione.

Baker McKenzie ha assistito Mytheresa per gli aspetti fiscali con un team composto dal partner Francesco Pisciotta, dal counsel Davide Chiesa e dal senior associate Marzio Bucciol dell’ufficio di Milano, dal partner Roger W. Bivans, dell’ufficio di Dallas, per gli aspetti US governance, dal partner Rebecca Kiijpers-Zimmerman dell’ufficio di Amsterdam per gli aspetti di diritto olandese e dal partner Lane Morgan, dell’ufficio di Dallas per gli aspetti US Tax.

Linklaters ha assistito Mytheresa per i profili antitrust. In Italia, il team guidato dal partner Lucio D’Amario, coadiuvato dal managing associate Giorgio Valoti, dall’associate Gaia Bozzolan e dalla trainee Arianna Faldani ha seguito i profili italiani golden power.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, unitamente a Slaughters and May, ha prestato assistenza a Richemont con un team multidisciplinare supervisionato dal managing partner Stefano Valerio, composto dall’equity partner Franco Barucci, dalla junior partner Amélie Gillet e dall’associate Federico Bovenzi per gli aspetti societari, gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’equity partner Michele Aprile con il junior partner Roger Demoro.