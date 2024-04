Namira S.G.R.p.A. nell’acquisto del “Complesso Bufalini” da Colony Capital SAS - Tutti gli Studi coinvolti

Gianfranco Toscano, Francesco Dell’Atti, Domenico Ponticelli

NAMIRA S.G.R.p.A., per conto del fondo Kalon, ha acquistato da COLONY CAPITAL SAS, per conto del fondo Armonia, il complesso immobiliare a destinazione mista residenziale, commerciale e uffici, denominato “Complesso Bufalini”. Il complesso immobiliare, situato nel centro storico di Firenze che ha ospitato la sede della Ex Cassa di Risparmio di Firenze, ha un’estensione di circa 18.000 mq. ed è interessato da un importante intervento di rigenerazione urbana in corso di realizzazione.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito NAMIRA S.G.R.p.A. con un team coordinato dal partner Alessandro Zalonis ed affiancato dal partner Gianfranco Toscano e dagli associate Mariangela De Cesare, Davide Casarin, Giada Tombesi e Veronica Bleve per i profili contrattuali e per gli aspetti di diritto amministrativo, urbanistico ed ambientale del progetto di sviluppo immobiliare nonché dal partner Davide Braghini e dall’associate Luca Milesi per la costituzione del FIA immobiliare ed i relativi aspetti regolamentari. La partner Francesca Staffieri ha seguiti i profili fiscali.

COLONY CAPITAL SAS è stata assistita dallo studio legale internazionale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP con un team composto dai partner Sergio Esposito Farber e Francesco Dell’Atti, unitamente al partner Francesco Caccioppoli per gli aspetti urbanistici, e da Federico Romano e Rocco Ottavian nonché dallo studio legale PedersoliGattai che ha curato tutti gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dal Partner Domenico Ponticelli e dagli associate Eduardo Barone e Damiano Di Vittorio.

CBRE Italy e Hill International hanno agito in qualità di advisor tecnici dell’operazione rispettivamente nell’interesse dell’acquirente e del venditore.

Il Gruppo Gabetti, con i dipartimenti specializzati nelle attività di Capital Market (Agency) e di Advisory (Patrigest), ha agito in qualità di broker e di advisor finanziario.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Federico Mottola Lucano dello studio ZNR Notai.