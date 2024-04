Nasce Advest Tax Legal Corporat una nuova insegna dalle radici storiche

Marco Allen

Una nuova insegna dalle radici storiche: nasce ADVEST Tax Legal Corporate, studio specializzato in assistenza legale, diritto tributario e societario, e corporate advisory, in continuità con le professionalità e le competenze dello studio Miccinesi Tax Legal Corporate.

Dopo l’uscita del name partner Marco Miccinesi, l’associazione prosegue e amplia le proprie attività di assistenza professionale, riunendo tutti i partner e i professionisti nella storica sede milanese di Piazza Sant’Ambrogio, e cambia il nome in ADVEST Tax Legal Corporate garantendo, oltre alla solida caratterizzazione accademica, una sempre maggior cura per le esigenze di tutti i Clienti della boutique.

Con una forte expertise nelle diverse aree del diritto tributario, specie grazie ai ruoli accademici e alle competenze manageriali dei propri partner, ADVEST TLC offre un’assistenza a tutto tondo anche in ambito, legale e societario, in particolare nella contrattualistica di impresa, wealth planning, operazioni straordinarie, riorganizzazioni societarie, corporate governance, international trade, sustainability e food law.

“Il nuovo nome nasce dalla volontà di sottolineare e valorizzare l’essenza prettamente consulenziale e personalizzata per il cliente dei servizi professionali della nostra boutique – spiega Marco Allena, Presidente di ADVEST TLC. – Siamo certi che il presidio forte di tutti i profili tax del business, dalla fiscalità internazionale e dal transfer pricing, alla cooperative compliance, al diritto doganale e al contenzioso tributario, si debba sempre coniugare con un’offerta professionale altrettanto profonda in campo corporate.”

L’associazione, che a breve vedrà la nomina di nuovi partner, sta per ufficializzare la propria presenza in altre città strategiche del Nord Italia, a partire da Genova e Torino, dove si rafforza sempre più l’alleanza con la storica insegna del Notaio Andrea Ganelli, Leading Law – Notai e Avvocati, in vista di un ritorno anche a Roma.