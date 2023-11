Nasce Affirm penalisti associati

Leonardo Cammarata, Carlo Tremolada e Claudio Schiaffino









Nasce, con il lancio di una nuova immagine e di un nuovo sito, lo studio legale «Affirm penalisti associati», con sede a Milano. Tre soci e sei professionisti, specializzati in diritto penale dell’economia e d’impresa.



I soci, gli avvocati Leonardo Cammarata, Claudio Schiaffino e Carlo Tremolada sono allievi dell’avvocato Francesco Arata con il quale hanno condiviso l’esperienza dello Studio legale Arata e Associati.



La nostra prospettiva per il futuro dello studio - dichiarano all’unisono i soci – è saldamente ancorata alla visione della professione di Francesco, che rimane sempre attuale, ispirata al valore dell’indipendenza dell’avvocato penalista.



Nuovo sito, nuovo look, che nel logo vuole anche ricordare le radici dello studio, ma soprattutto nuovo nome, la scelta di AFFIRM, un gioco di parole dal sapore anglosassone accompagnerà lo studio nel suo nuovo sviluppo.



«Il processo di naming ci ha molto coinvolto per le numerose implicazioni che comportava la proposta della nostra consulente (Paola Parigi Paris&Bold), ci ha trovato però tutti d’accordo. Affirm è una parola inglese che si adatta perfettamente all’attività del penalista e contiene in sé l’idea dello studio moderno e attuale non vincolato ai nomi dei founding partners, ma sempre aperto a nuove esperienze. Ci siamo da subito sentiti rappresentati».



Lo studio, oltre ai tre soci, conta sei avvocati e tre componenti dello staff, oltre alla presenza di professionisti of counsel, e offre le proprie prestazioni professionali nei diversi settori del diritto penale white collar e 231, nell’interesse di persone fisiche e giuridiche.