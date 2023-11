Nasce Ciani Partners, la nuova boutique indipendente del diritto tributario

Fabio Ciani









È stata inaugurata a Milano la boutique indipendente di diritto tributario Ciani Partners. La nuova insegna, guidata dal Founding Partner avv. Fabio Ciani, conta dieci professionisti - otto partner e due collaboratori tra avvocati, dottori commercialisti e revisori - provenienti da primarie studi, legali e dell’advisory, italiani e internazionali.



Fabio Ciani, Tributarista, Fiscalista e Cassazionista con trent’anni di esperienza, ha assistito importanti società in questioni fiscali e processuali tributarie. Ha fondato e sviluppato il dipartimento tax di uno dei principali studi legali italiani, in cui ha ricoperto il ruolo di of counsel per diversi anni. Ha spesso partecipato ad audizioni parlamentari per l’Unione degli Avvocati Tributaristi, su provvedimenti di revisione del sistema fiscale.



Nel suo team figura anche l’Of Counsel Prof. Giuseppe Pio Macario, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Docente di Management Internazionale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e di Ragioneria e Contabilità presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana.



Fabio Ciani ha dichiarato: “Era giunto il momento nella mia carriera professionale di costruire qualcosa in cui immettere nuova energia, che riflettesse il mio approccio alla consulenza legale e all’assistenza giudiziaria. Voglio offrire un servizio più vicino al cliente, che risponda al suo bisogno di sentirsi “curato” con le più ampie attenzioni, un tipo di presenza che studi di determinate dimensioni possono più facilmente garantire”.



Tra i servizi offerti da Ciani Partners spiccano l’assistenza in materia di Fiscalità Internazionale, Transfer Pricing, Contenzioso Fiscale di ogni ordine e grado, Eredità & Successioni, Corporate Tax Governance, Iva & Dogane.