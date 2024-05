Nasce a Milano la Legal Boutique Morelli Bolzoni

Mara Bolzoni, Guido Morelli

Nasce Morelli Bolzoni Studio Legale, su iniziativa degli avvocati Guido Morelli e Mara Bolzoni, professionisti milanesi con oltre 20 anni di attività, che hanno alle spalle significative esperienze maturate presso primari studi legali internazionali.

Morelli Bolzoni assiste una clientela nazionale ed internazionale nello sviluppo del proprio business supportandola in tutti gli aspetti legali che un’impresa si trova a fronteggiare, in particolare in situazioni di sviluppo strutturale e commerciale: “forti della nostra consolidata esperienza a fianco di realtà imprenditoriali complesse, abbiamo ritenuto fosse giunto il momento di costituire una nostra legal boutique e di proporci come interlocutore unico per divenire un partner strategico per il management aziendale nella gestione degli aspetti legali e di compliance che interessano le varie fasi di inizio, sviluppo ed esercizio di attività imprenditoriali” spiegano Morelli e Bolzoni. “La nostra vicinanza al mondo dell’imprenditoria, anche a livello multinazionale, la volontà di seguire in prima persona gli incarichi professionali e l’impegno a proporre soluzioni qualitative e personalizzate a costi ragionevoli e con tempistiche stringenti, accresce la fiducia che gli operatori commerciali ci hanno manifestato nel corso degli anni”, concludono.

I professionisti dello studio sono particolarmente attivi nei settori del real estate commerciale, retail (sia in fase di espansione commerciale che nella gestione degli aspetti giuridici di reti commerciali consolidate), franchising e rapporti di affiliazione, anche per conto di gruppi multinazionali italiani ed esteri, e nel corporate, ove affiancano i clienti sia nelle attività societarie e commerciali ordinarie, sia in tutte le operazioni straordinarie di acquisizione, fusione, scissione e riorganizzazione aziendale, nonché in tutte le eventuali fasi critiche delle relative attività, incluso il contenzioso, sia in sede giurisdizionale che arbitrale.

“La practice real estate commerciale e retail dello studio combina la consolidata esperienza dei soci fondatori nello specifico settore ad una costante attenzione alle nuove tendenze per supportare i player e accompagnare le aziende al successo in un mercato che si dimostra sempre più competitivo – spiegano i fondatori. Assiste, in un contesto altamente dinamico ed innovativo, i propri clienti fin dall’ideazione di nuovi modelli di business e nell’implementazione di strutture contrattuali idonee allo sviluppo degli stessi, con attenzione alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie sia in-store che nell’e-commerce. Morelli Bolzoni coniuga tale propensione ai nuovi trend di settore con una costante attenzione alle peculiarità strutturali ed operative di ciascun cliente ed una sartorialità tipiche della legal boutique” ricordano Guido Morelli e Mara Bolzoni

Attento protagonista del mondo contemporaneo, Morelli Bolzoni guarda anche al futuro ed all’innovazione tecnologica, collaborando con alcuni clienti allo sviluppo di attività nel metaverso, di sistemi elettronici di pagamento e fidelizzazione dei clienti nonché di moderni programmi di welfare aziendale.