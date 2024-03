Nasce la partnership tra ALMACUBE e DELOITTE per il supporto alle startup e all’open innovation

Marco Pietrabissa, Marco Perrone

ALMACUBE e DELOITTE (IN2LAW e Officine Innovazione), al fine di rafforzare i servizi per start up e PMI sul territorio emiliano-romagnolo, annunciano l’odierna sottoscrizione di una convenzione per mettere a fattor comune le proprie competenze ed esperienze. Da un lato le molteplici iniziative e programmi di incubazione, accelerazione ed open innovation promosse da Almacube e dall’altro alcuni dei servizi dedicati alle startup offerti da Deloitte che opera attraverso IN2LAW per health check, gap analysis e tool box e Officine Innovazione per strategie di Go To Market, Business Planning, Market Analysis, supporto al Fundraising e miglioramento della Value Proposition.

“Nutriamo forti aspettative nella collaborazione formalizzata quest’oggi, consci della necessità di integrazione con Almacube, uno dei principali enti di accelerazione del distretto emiliano-romagnolo, per venire incontro alle specifiche esigenze delle StartUp e dei protagonisti dei processi di open innovation” dichiara Marco Pietrabissa, co-founder di in2law.

“La partnership con in2law va nella direzione di integrare l’offerta di servizi professionali di elevata qualità proposta ai nostri aderenti”, aggiunge Andrea Barzetti CEO di Almacube.

“Questa partnership è un passo significativo per Officine Innovazione, poiché ci permetterà di arricchire ulteriormente l’ecosistema delle startup nel territorio emiliano-romagnolo” afferma Marco Perrone, partner di Officine Innovazione.” Siamo entusiasti di collaborare con Almacube e in2law per offrire servizi ancora più completi e di alta qualità”

Almacube è l’incubatore e hub innovativo dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro impegnato nel favorire lo sviluppo economico del territorio attraverso l’innovazione e lo sviluppo di startUp e PMI, la collaborazione con aziende consolidate e l’educazione delle nuove generazioni ad un approccio imprenditoriale. In particolare aiuta le StartUp nello sviluppo di un modello di business sostenibile, nell’identificare la strategia go-to-market più efficace, nell’accrescere le competenze del tuo team, assicurando i giusti investimenti per raggiungere il successo, e offre supporto nell’innovazione alle PMI e Corporate attraverso programmi personalizzati che coinvolgono studenti, neolaureati, ricercatori, professionisti e giovani imprenditori utilizzando un approccio human-centered e basato sul design thinking. Oltre a ciò, fornisce opportunità di usufruire di servizi di formazione, orientamento e aggiornamento professionale, e servizi connessi, convegni su materie di interesse, eventi di networking, etc..

in2Law è una società di servizi legali alternativi, integrata nel network Deloitte, che offre -tra gli altri- servizi di consulenza all’open innovation e di supporto alle StartUp, oltre ad fornire servizi mirati a supportare la flessibilità organizzativa alle aziende - in modo da offrire strumenti efficienti e flessibili a supporto dei general counsel o da favorire lo sviluppo di una sensibilità legale nelle aziende ancora prive di tale funzione (anche se ancora in fase di StartUp), in modo da rendere loro disponibili opportunità strategiche in merito alla disciplina legale.

Officine Innovazione S.r.l è una società del network italiano Deloitte che promuove la cultura dell’innovazione e fornisce alle imprese clienti servizi di innovation development e management. Grazie a partnership con i principali player di settore si pone come obiettivo di guidare l’evoluzione della business community in Italia in una logica più ampia di Trasferimento Tecnologico e Open Innovation, mettendo in contatto il mondo delle startup, università e centri di ricerca. Tramite Officine Innovazione, il network di Deloitte rafforza la propria attività in ambito di innovation management, fornendo ad aziende e startup nuove e inedite linee di servizi che ruotano attorno all’innovazione, raggiungendo nuovi target di clientela e di partner dell’innovation ecosystem (in primis le start-up, le università, i centri di ricerca, gli incubatori ed acceleratori ecc.) e arricchendosi con le migliori competenze legate all’innovazione tramite l’ingresso di nuove professionalità