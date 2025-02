Nasce il primo corso prematrimoniale laico

“Per un sì consapevole”. È questo il titolo del primo corso prematrimoniale laico e gratuito per matrimoni e unioni civili: un progetto unico nel suo genere in tutta Italia, organizzato dal comune di Milano in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano.

Formazione giuridica su matrimonio e unione civile

Il progetto “colma un vuoto”, offrendo a tutti...