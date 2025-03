Nasce la Scala DLV Consulting:la società di consulenza trategica integrata per le PMI

Filippo La Scala

La Scala Società tra Avvocati annuncia la nascita di La Scala DLV Consulting, la società di consulenza alle imprese costituita con Deotto Lovecchio e Partners, Garnell, View STP, Innova e Partners, Aplos Consulting e Erasmus Capital Partners, grazie all’intuizione e la volontà di Giuseppe e Filippo La Scala.

In un contesto economico e di mercato sempre più sfidante e regolamentato, La Scala DLV Consulting unisce l’esperienza e le competenze - diverse e specifiche, tra loro perfettamente integrate - di professionisti che condividono gli stessi valori e un obiettivo comune: sostenere e accompagnare le imprese in un percorso di sviluppo solido e sostenibile, attraverso l’adozione, oramai non più eludibile, di adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili, fiscali e finanziari, coniugando, in particolare, le esigenze delle imprese familiari e delle famiglie imprenditoriali.

Per rispondere a tali bisogni, La Scala DLV Consulting opererà con un approccio multidisciplinare che integra competenze manageriali, organizzative, legali, fiscali e finanziarie.

“Siamo orgogliosi di annunciare la nascita di La Scala DLV Consulting, attraverso cui offriamo al mercato, in particolare alle PMI familiari, la nostra consulenza integrata, basata su una chiara visione strategica e un’ampia, profonda expertise, per navigare il cambiamento e cogliere nuove opportunità di sviluppo, grazie ad un approccio pragmatico e soluzioni concrete.

La Scala DLV Consulting metterà a disposizione delle imprese competenze estese ed integrate che spaziano dalla strategia d’impresa ai modelli di business, dalla pianificazione operativa e finanziaria al controllo di gestione, dalla normativa societaria alla fiscalità d’impresa, dall’organizzazione aziendale all’analisi e al controllo dei rischi, fino alle operazioni straordinarie e di passaggio generazionale”, ha commentato Filippo La Scala, Amministratore Delegato di La Scala DLV Consulting.