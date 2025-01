Natura negoziale agli accordi patrimoniali fra ex conviventi

L’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra ex conviventi, ha natura negoziale. Applicandosi a detti accordi i principi contenuti in materia contrattuale, ne consegue l’applicazione delle norme in tema di risoluzione e di inadempimento. E’questo il principio espresso dall’ordinanza n. 1324 dalla Prima Sezione della Cassazione Civile (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 gennaio 2025 n. 1324 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Iofrida).

E’ pacifica la natura contrattuale delle pattuizioni...