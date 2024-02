Natura tributaria del contributo annuale di iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche

Tributi - Regolamento di giurisdizione - Contenzioso tributario - Art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 - Iscrizione all’albo professionale delle professioni infermieristiche - Quota annuale - Giurisdizione giudice tributario

L’art. 2 del D.lgs. n.546/1992, come modificato dall’art. 12 della l. n. 448/2001, ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere. Pertanto, come nella fattispecie in esame, le controversie relative alla riscossione della quota...