Negli studi legali associati gli avvocati svolgono lavoro autonomo

Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Avvocato - Studio associato - Prestazione esclusiva e continuativa - Regole necessarie al coordinamento con lo studio - Lavoro subordinato - Esclusione.

La prestazione resa in forma esclusiva e continuativa da un avvocato in favore di uno studio legale associato non ha natura subordinata, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella dello studio e funzionali alla migliore organizzazione del lavoro.

Corte di Cassazione...