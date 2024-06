Negli uffici giudiziari focus sul rispetto dei tempi di prescrizione

Pronta la circolare del Csm sulle nuove tabelle degli uffici giudiziari. Insieme alla nuova circolare sulle Procure, l’intervento sul sistema tabellare va a costituire l’architrave dell’organizzazione dei tribunali, scandendone gli assetti interni e le procedure per la ripartizione degli organici e l’assegnazione dei procedimenti. Entrambi i provvedimenti sono ora all’esame del plenum del Csm.

E anche per le tabelle come per gli uffici della pubblica accusa la circolare predisposta in commissione ...