Nel Cpga gli avvocati amministrativisti per un sistema giustizia più efficiente

Dal recente Congresso nazionale di Bari dell'Unaa è emersa l'intenzione di dare, ancora una volta, un contributo affinché si possa raggiungere un traguardo storico: l'avvento degli avvocati amministrativisti negli organi di governo della giurisdizione amministrativa, siano essi esistenti (Consiglio di presidenza per la giustizia amministrativa) o, come proposto in una mozione, da istituire (Consiglio direttivo presso il Consiglio di Stato e Consigli giudiziari presso i Tribunali amministrativi regionali). Per Patrizio Leozappa, segretario e membro del Consiglio Direttivo dell'Unione, l'introduzione di queste novità concorrerà all'ammodernamento e all'efficientamento del sistema di giustizia amministrativa.