nell’acquisizione del gruppo Setoa

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito Jas Jet Air Service S.p.A. – società del gruppo Jas Worldwide – nell’operazione di acquisizione dell’intero gruppo Setoa, gruppo attivo nell’ambito delle spedizioni internazionali, marittime, aeree e multimodali.

PwC TLS ha assistito JAS in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team coordinato da Alvise Becker (in foto) e composto da Alberto Anchora ed Edoardo Calvi Parisetti per gli aspetti contrattuali e societari, Ivan Arrotta e Federica...