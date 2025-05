Niente tenuità del fatto per chi detiene fuori dall’abitazione un coltello a serramanico

Niente tenuità del fatto nel caso in cui un soggetto venga trovato fuori dall’abitazione con un grosso coltello. Anche se non è stato utilizzato per finalità offensive ciò che rileva, infatti, è la pericolosità della detenzione del bene all’aperto. Questo il principio sancito dalla Cassazione penale con la sentenza n. 18729/25.

Il tribunale di Marsala

Venendo ai fatti con sentenza emessa il 3 maggio 2025 il tribunale...