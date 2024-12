Nodo doppio binario sul deposito degli atti nel processo penale

Resta confermata la data del 1° gennaio per l’evoluzione del processo penale telematico. Il ministero della Giustizia non arretra e conferma che, dall’anno prossimo, gli atti del processo saranno depositati in modalità esclusivamente telematica nelle fasi dell’udienza preliminare, dei riti speciali (giudizio immediato, abbreviato, patteggiamento e decreto penale di condanna) e del dibattimento. Esattamente i punti sui quali il Csm, peraltro in sintonia piena con le segnalazioni in arrivo dagli uffici...

