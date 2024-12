Processo penale telematico: slitta a fine anno l’obbligatorietà dei depositi digitali

Dopo le notizie di stampa sui malfunzionamenti dell’applicativo e le smentite del Ministero, arriva l’ufficializzazione del rinvio dell’entrata in vigore di un’altra rilevantissima tranche del processo penale telematico.

Con una nota diffusa ieri sera, Via Arenula avvisa che il Ministero ha già avviato l’iter per la modifica del decreto ministeriale sui termini dell’avvio del PPT, in modo da assicurare, a partire dal 1° gennaio 2025, un regime di c.d. doppio binario - analogico...