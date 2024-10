Nomosophy cresce nel penale con l’ingresso di Giuliana Falleti

Giuliana Falleti

Lo Studio fondato da Andrea Orabona, Giovanni Tucci, Giovanni De Donno e da Emanuele Chiarini rafforza il dipartimento di Diritto penale di impresa con l’ingresso di Giuliana Falleti.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi in diritto processuale penale dal titolo “Processo Penale e Criminalità Organizzata”, Giuliana Falleti ha conseguito un Master in “Diritto Penale Societario” e recentemente il Master di Specializzazione “Modello 231: Disciplina Casi e Organismi di Vigilanza”.

L’avvocato Falleti ha maturato la propria esperienza professionale nell’ambio delle discipline del diritto penale, vuoi sostanziale vuoi processuale, collaborando dapprima presso lo Studio Legale Associato Borella – Pantano, successivamente presso lo Studio Legale dell’Avv. Daria Pesce e presso lo Studio Legale Orabona, in numerosi processi di rilievo mediatico e nazionale.

Si occupa attualmente di tematiche di diritto penale tributario e fallimentare, reati societari, reati riguardanti la responsabilità amministrativa da reato degli Enti prevista dal D.Lgs. 231/2001, reati ambientali, reati in materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro, reati contro l’onore e contro la persona, reati contro la Pubblica Amministrazione.

L’avvocato Falleti entra a far parte del dipartimento di Diritto penale dello Studio guidato dai soci fondatori Andrea Orabona e Giovanni Tucci, coadiuvati dagli avvocati Alessandra Capalbo e Giulia Piva.

