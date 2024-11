Non accessibili i pareri dell’avvocatura dello Stato se svelano le strategie processuali della Pa

Il Tar Lazio (sentenza n. 18678/2024) ha chiarito che il discrimine tra visionabilità o meno di un parere legale da parte di terzi va ravvisato in relazione alla finalità che la pubblica amministrazione persegue con la richiesta del parere stesso, nel senso che il diniego è illegittimo nel caso in cui il parere sia stato acquisito in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, mentre è legittimo quando il parere richiesto sia stato acquisito in rapporto ad una lite già in atto...

