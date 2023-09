Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto di Mario Finocchiaro

Link utili [Precedenti conforme] Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Ambito oggettivo - Adempimento di debito scaduto - Esclusione - "Ratio" Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza 21 luglio 2006, n. 16756 Sezione 3

[Precedenti difforme] Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - Ambito oggettivo alienazione di immobile - Destinazione di parte del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti Corte di Cassazione Sezione 6 3 Civile Ordinanza 27 gennaio 2023, n. 2552 Sezione 6

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







A norma dell'articolo 2901, comma 3, Cc, non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. Ciò significa che l'unico presupposto della irrevocabilità è che l'adempimento non possa compiersi diversamente, non essendo posti limiti relativi al quantum del debito da pagare in tale modo. L'entità della percentuale del debito, rispetto al corrispettivo ottenuto - qualora il corrispettivo non coincida con il debito da pagare - deve coprire una percentuale non minima del prezzo e, in particolare...