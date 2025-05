Non ripetibili le somme versate nel corso del rapporto di convivenza salvo quando eccedano doveri morali e sociali

Famiglia - Convivenza more uxorio - Doveri morali e sociali - Versamenti di denaro - Somme non ripetibili

In tema di convivenza more uxorio - i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale e cioè l’esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi...