Norton Rose Fulbright apre alla practice di Sports Law in Italia

Attilio Pavone, Boris Martella e Lucia Bianco









Norton Rose Fulbright espande la sua practice globale di Sports Law aprendo al mercato italiano. Alla nuova practice sarà assegnato l'Avv. Boris Martella, Senior Associate del team italiano di Employment, il quale – con il supporto dell'associate Federico Moriconi – collaborerà in via esclusiva con l'avvocato indipendente Lucia Bianco, titolare della legal boutique Bianco Sports Law, professionista di elevata esperienza in tale specifico settore.



Lucia Bianco (in foto a destra) vanta più di 30 anni di esperienza nel settore del diritto sportivo, in particolar modo quello calcistico. Ha collaborato con Federazioni e Leghe nazionali, come legale interno di società calcistiche di Serie A – tra le altre, è stata responsabile dell'ufficio legale della società AS Roma – nonché in qualità di legale a supporto di atleti professionisti e agenti sportivi, ricoprendo anche l'incarico di giudice federale. L'avv. Bianco, inoltre, interviene regolarmente in qualità di docente e relatore nell'ambito di master, convegni e corsi di formazione in materia di diritto sportivo.



Boris Martella (in foto al centro), che già collabora dal gennaio 2021 nella sede italiana di Norton Rose Fulbright fornendo assistenza giudiziale e stragiudiziale a clienti nazionali e internazionali su tutti gli aspetti legati al diritto del lavoro, di recente ha concluso un Corso di Perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva organizzato dall'Università Statale di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, partecipando inoltre a numerosi convegni in materia.



La practice italiana di Sports Law di Norton Rose Fulbright fornirà assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore di atleti, società ed associazioni sportive ed agenti sportivi su tutti gli aspetti relativi alla contrattualistica nazionale ed internazionale (incluse le operazioni di trasferimento dei contratti di prestazione sportiva), alla gestione dei rapporti di lavoro sportivo, alle sponsorizzazioni e alla gestione dei diritti di immagine degli atleti, con l'obiettivo di diventare un importante player nel settore e di rafforzare ulteriormente la practice globale di Sports Law di Norton Rose Fulbright.



Attilio Pavone (in foto a sinistra), responsabile per l'Italia di Norton Rose Fulbright, ha commentato:

"Il settore sportivo europeo si è dimostrato resistente e in continua espansione. Anche in vista della nuova Riforma dello Sport, le società ed associazioni sportive hanno bisogno di una consulenza che le supporti adeguatamente in un ambiente operativo sempre più competitivo e complesso. Lavorando in collaborazione con Lucia Bianco, siamo lieti di estendere la nostra offerta ai clienti coinvolti nell'industria sportiva."



La practice globale di Sports Law di Norton Rose Fulbright abbraccia l'intera gamma di servizi di diritto commerciale, tra cui transazioni societarie, consulenza su questioni commerciali e contrattuali, proprietà intellettuale (inclusa la gestione di portafogli di marchi globali), consulenza in materia di real estate, finanza, diritto del lavoro e contenzioso. Il team globale è particolarmente riconosciuto sul mercato per l'assistenza in materia di acquisizione e cessione di franchigie sportive, negoziazione di contratti di sponsorizzazione e di finanziamento di stadi, in particolare quelli che coinvolgono club e leghe di calcio professionistico.