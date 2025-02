Norton Rose Fulbright e A&O Shearman nell’asset-backed financing su crediti O&M di Consorzio Stabile SIS

Nunzio Bicchieri, Alessia Cellucci, Pietro Bellone

Norton Rose Fulbright ha assistito Consorzio Stabile SIS (SIS), joint venture tra il Gruppo Fininc e la società di costruzioni spagnola Sacyr, nell’ambito di un’operazione di asset-backed financing a valere su un portafoglio di crediti originati da SIS del valore di 50 milioni di euro.

I crediti derivano da canoni spettanti a SIS in base a un contratto O&M quale compenso per la gestione e manutenzione di un’infrastruttura autostradale. L’operazione è stata realizzata mediante una società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge n. 130/1999. Banca Finint ha supportato la realizzazione dell’operazione nel ruolo di Master Servicer.

Il team di Norton Rose Fulbright è stato guidato dal socio Nunzio Bicchieri (in foto a sinistra), del dipartimento di Banking and finance dell’ufficio di Milano, coadiuvato dal socio Arturo Sferruzza, dalla senior associate Stefania Casini e dagli associate Giulio Mariano e Alessia Fatuzzo per i profili di diritto italiano, e dal counsel Andrea Salsi per i profili di diritto inglese.

A&O Shearman ha assistito un primario istituto finanziario internazionale, in qualità di arranger e sottoscrittore dei titoli senior, con un team diretto dal partner Pietro Bellone (in foto a destra) e composto dall’associate Alessia Cellucci (in foto al centro) e dal trainee Luca Marchesini per gli aspetti finance, nonché dalla senior associate Roberta Errico per i profili di diritto amministrativo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e la senior associate Sarah Capella hanno curato, rispettivamente, i profili fiscali e di diritto inglese dell’operazione.