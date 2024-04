Norton Rose Fulbright e DLA Piper nell’acquisizione del team Marine di Swiss Re basato a Genova

Salvatore Iannitti, Danilo Surdi

DUAL Europe (DUAL) ha acquisito il ramo d’azienda relativo alla distribuzione di prodotti assicurativi nel segmento corpi nave (c.d. ramo marine) condotto da Swiss Re International SE, Rappresentanza per l’Italia (Swiss Re) presso la sua unità locale genovese, con conseguente conferimento di una binding authority per sottoscrivere rischi in nome e per conto di Swiss Re.

DUAL (parte del gruppo Howden) è una delle più grandi agenzie di sottoscrizione internazionali al mondo con 3,5 miliardi di dollari di raccolta premi. L’investimento di DUAL in dati e tecnologia consente di offrire oltre 70 linee di prodotto e servizi, in modo veloce ed efficiente, a 11.000 intermediari partner, grazie alla capacità assicurativa di oltre 70 carrier nel mondo.

L’operazione di compravendita si inserisce in una più ampia politica di DUAL di significativo rafforzamento della sua presenza nel mercato europeo. DUAL si conferma essere un attore di primo piano nel mercato internazionale e partner di riferimento per i broker, offrendo l’accesso a una gamma completa di soluzioni marine, prevalentemente nei settori Ocean e Inland Hull, Builders Risks, Cargo e Land based Equipment. L’operazione evidenzia l’intenzione di DUAL di espandere e diversificare ulteriormente la gamma di prodotti marine.

Norton Rose Fulbright ha assistito DUAL con un team guidato dal partner Salvatore Iannitti (in foto a sinistra), responsabile del dipartimento corporate, specializzato in operazioni straordinarie ed assistenza regolamentare a istituzioni finanziarie, coadiuvato dal counsel Pietro Altomani, l’associate Alessandro Bello e il trainee Lamberto Baraldi. Per i profili giuslavoristici Norton Rose Fulbright ha operato con il partner Attilio Pavone e la senior associate Irene Bega.

DLA Piper ha assistito Swiss Re con un team guidato dal partner Danilo Surdi (in foto a destra) e dall’avvocato Carlos Rosquet Martinez i quali, oltre a coordinare l’operazione, hanno curato la relativa contrattualistica e, con il supporto degli avvocati Barbara Donato e Paola Grillo, le questioni connesse al diritto societario. Inoltre, DLA Piper ha curato, per conto di Swiss Re, gli aspetti giuslavoristici con il partner Fabrizio Morelli, nonché quelli di diritto tributario con il partner Giovanni Iaselli. Gli aspetti regolamentari e assicurativi sono stati diretti dal partner Francesco Cerasi e dall’avvocato Mauro Carretta. Il team privacy, con il partner Giulio Coraggio e gli avvocati Giulia Zappaterra e Maria Chiara Meneghetti, ha seguito le tematiche connesse alla protezione dei dati.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Simone Chiantini.