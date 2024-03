Norton Rose Fulbright nell’acquisizione da parte di PIB Group di Inside 2.0

Claudio Di Falco, Salvatore Iannitti

Norton Rose Fulbright ha assistito PIB Group Ltd (PIB) nell’acquisto del 100% dell’agenzia assicurativa Inside 2.0 S.r.l. (Inside 2.0), da parte dei venditori AG3 S.r.l., titolare del 90% delle quote, ed Elisabetta Beltramini, titolare del restante 10%, a loro volta assistiti da Fivelex.

PIB è un intermediario assicurativo inglese indipendente, dinamico e diversificato, controllato da Apax Funds e The Carlyle Group, cresciuto rapidamente dalla sua nascita nel 2015.

Inside 2.0 è un’agenzia assicurativa, specializzata nella distribuzione di polizze assicurativa tramite dealer ed operatori automotive.

Norton Rose Fulbright ha assistito PIB con un team multidisciplinare guidato dal Partner Salvatore Iannitti (nella foto, a destra), responsabile della practice con focus in Insurance e Financial Institutions, e dal Partner Claudio Di Falco (nella foto, a sinistra), coadiuvati dal Counsel Pietro Altomani, dall’Associate Alessandro Bello e dal Trainee Lamberto Baraldi in relazione a tutti i profili corporate e di due diligence dell’operazione, e dalla Senior Associate Irene Bega e dall’Associate Federico Moriconi in relazione agli aspetti giuslavoristici.

Fivelex ha assistito i venditori con un team guidato dai partner Francesco Di Carlo e Flavio Acerbi.