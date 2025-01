Notai: contributi repertoriali a piena deducibilità

I contributi obbligatori “repertoriali” versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito professionale (ordinanza n. 1690/25); e ciò in quanto:

- il concetto di “inerenza”, rilevante per i profili di cui all’articolo 54 del Tuir, non può essere circoscritto alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluso per quelle che sono una conseguenza...