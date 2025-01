Notifica ricorso presso la struttura della circoscrizione dei ricorrenti

Con le modifiche in esame si precisa che la notifica del ricorso deve avvenire presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

L'ultimo commento di questa analisi alla legge 203/2024 tocca temi diversi: dai procedimenti di conciliazione con modalità telematiche alle norme sulla notifica delle controversie in materia contributiva, dall'apertura dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali all'uniformazione dei tempi per presentare le domande ad Ape sociale e per il pensionamento anticipato, fino al fondo per le politiche della famiglia.

Svolgimento dei procedimenti di conciliazione con modalità telematiche (Legge 203/2024, articolo 20)

L'articolo 20 della legge 203/2024 prevede la ...